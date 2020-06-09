В Ноябрьске нашли пропавшего дня назад рыбака

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске два дня искали пропавшего 26-летнего мужчину. Молодой рыбак уехал на рыбалку на озеро Ханто 6 июня. Однако сообщение о его исчезновении поступило оперативному дежурному ЕДДС лишь 8 июня.

На его поиски была направлена группа спасателей. К ним присоединились и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Несколько групп искали пропавшего мужчину на лодках, автомобилях, пешком, прочесывая близлежащие леса. В планах было поднять вертолёт, однако спасательная операция успешно завершилась. Однако квадрокоптер использовали. Эта техника и помогла найти рыбака. На снимках с квадрокоптера заметили что-то фигуру человека. В это место были направлены спасатели. Заблудившийся мужчина сам вышел им навстречу, услышав шум.

Мужчину нашли сегодня, 9 июня. Оказалось, что он заблудился, поэтому не смог самостоятельно вернуться домой. На лодке, переправив через озеро Ханто, его вернули в Ноябрьск. В медицинской помощи он не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU