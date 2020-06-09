Мошенники за неделю похитили у ямальцев почти 3 миллиона рублей
За минувшую неделю на Ямале зарегистрировано 32 хищения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Аферисты лишили жителей ЯНАО более 2.8 млн рублей. Количество таких криминальных проявлений с каждым днем возрастает, сообщает окружная прокуратура.
Например, жительница Нового Уренгое 7 июня обратилась в полицию, рассказав, как у нее мошенник выманил 6,6 тыс. рублей.
Оказалось, что на одной из торговых площадок она разместила объявление о продаже картины. Мошенник, представляясь потенциальным покупателем, убедил женщину пройти по ссылке и ввести реквизиты своей карты, в том числе трехзначный код, в результате деньги ушли на его счет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Северян призывают проявлять бдительность и не позволять преступникам себя обмануть.
ИСТОЧНИК KP.RU