9 Июнь 2020 2020-06-09T15:40:55+03:00

Мошенники за неделю похитили у ямальцев почти 3 миллиона рублей Фото: Ольга Крыльцова

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За минувшую неделю на Ямале зарегистрировано 32 хищения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Аферисты лишили жителей ЯНАО более 2.8 млн рублей. Количество таких криминальных проявлений с каждым днем возрастает, сообщает окружная прокуратура.

Например, жительница Нового Уренгое 7 июня обратилась в полицию, рассказав, как у нее мошенник выманил 6,6 тыс. рублей.

Оказалось, что на одной из торговых площадок она разместила объявление о продаже картины. Мошенник, представляясь потенциальным покупателем, убедил женщину пройти по ссылке и ввести реквизиты своей карты, в том числе трехзначный код, в результате деньги ушли на его счет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Северян призывают проявлять бдительность и не позволять преступникам себя обмануть.

ИСТОЧНИК KP.RU