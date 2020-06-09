2020-06-09T15:40:55+03:00
Происшествия

Мошенники за неделю похитили у ямальцев почти 3 миллиона рублей

Количество таких краж с каждым днем возрастает
Анна Полякова
Поделиться:
Мошенники за неделю похитили у ямальцев почти 3 миллиона рублейМошенники за неделю похитили у ямальцев почти 3 миллиона рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

За минувшую неделю на Ямале зарегистрировано 32 хищения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Аферисты лишили жителей ЯНАО более 2.8 млн рублей. Количество таких криминальных проявлений с каждым днем возрастает, сообщает окружная прокуратура.

Например, жительница Нового Уренгое 7 июня обратилась в полицию, рассказав, как у нее мошенник выманил 6,6 тыс. рублей.

Оказалось, что на одной из торговых площадок она разместила объявление о продаже картины. Мошенник, представляясь потенциальным покупателем, убедил женщину пройти по ссылке и ввести реквизиты своей карты, в том числе трехзначный код, в результате деньги ушли на его счет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Северян призывают проявлять бдительность и не позволять преступникам себя обмануть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники за неделю похитили у ямальцев почти 3 миллиона рублей
Из городов Ямала возобновляются авиарейсы в Сочи и Симферополь
В Муравленко открылась выставка в формате дополненной реальности
Ямальцу, напавшему на знакомого с бейсбольной битой, дали срок за разбой
В Новом Уренгое начали промывку сетей холодного водоснабжения
В аэропорту Нового Уренгоя задержали пассажира с наркотиками в кармане
На Ямале формируют команды экологических активистов
На Ямале скорую помощь на вызов будет отправлять робот
В Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде
Жительница Лабытнанги отдала 22 тысячи за виртуальный диван
На Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом
Городской пляж Салехарда готовится к открытию
В Ханымее на месте открытого корта построят культурно-досуговый центр
Все лесные пожары на Ямале потушены
Нечепуренко прокомментировала правила, которые будут действовать до конца года