2020-06-09T15:18:32+03:00
Общество

Из городов Ямала возобновляются авиарейсы в Сочи и Симферополь

Правила посещения популярных курортов меняются
Анна Полякова
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Из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска с 22 июня возобновляются регулярные субсидируемые авиарейсы в Сочи и Симферополь. Решение принято оперативным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в ЯНАО, поскольку эпидемическая обстановка меняется в лучшую сторону, и сезон отпусков для северян начался.

Тем не менее, прежде чем отправиться на юг, необходимо ознакомиться с правилами въезда в тот или иной регион. Правила посещения популярных курортов меняются.

Первый замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сагун напомнила о мерах безопасности, которых все ещё следует придерживаться в общественных местах - это ношение масок и перчаток.

В департаменте транспорта напомнили, что для предотвращения распространения коронавируса ещё в апреле 2020 года было принято решение о временном ограничении авиасообщения.

Отметим, что с сегодняшнего дня в городе Москва отменяются самоизоляция и пропускной режим. Авиарейсы из Салехарда в Москву и обратно 10 июня возобновятся на ежедневной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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