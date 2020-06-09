9 Июнь 2020 2020-06-09T14:59:58+03:00

В Муравленко открылась выставка в формате дополненной реальности Фото: yanao.ru

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На базе палеонтологической коллекции эколого-краеведческого музея города Муравленко открылась выставка в формате дополненной реальности. Знакомую многим посетителям музея палеонтологическую экспозицию удалось обновить с помощью современных технологий.

Например, при наведении камеры смартфона экспонаты оживают. А благодаря мобильному приложению каждый желающий может сфотографироваться с виртуальными обитателями полуострова и поделиться фотографиями с друзьями в социальных сетях.

Музей - участник регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Сегодня реализуется инновационный AR-проекта «По следам забытой экспедиции».

Новые технологии позволяют показать коллекцию фонда музея, а также с помощью очков виртуальной реальности перенестись в мир ледникового периода, совершив 3D-экскурсию в прошлое.

Посетить выставку можно будет после завершения в округе режима повышенной готовности, уточняют в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU