В Муравленко открылась выставка в формате дополненной реальности
На базе палеонтологической коллекции эколого-краеведческого музея города Муравленко открылась выставка в формате дополненной реальности. Знакомую многим посетителям музея палеонтологическую экспозицию удалось обновить с помощью современных технологий.
Например, при наведении камеры смартфона экспонаты оживают. А благодаря мобильному приложению каждый желающий может сфотографироваться с виртуальными обитателями полуострова и поделиться фотографиями с друзьями в социальных сетях.
Музей - участник регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Сегодня реализуется инновационный AR-проекта «По следам забытой экспедиции».
Новые технологии позволяют показать коллекцию фонда музея, а также с помощью очков виртуальной реальности перенестись в мир ледникового периода, совершив 3D-экскурсию в прошлое.
Посетить выставку можно будет после завершения в округе режима повышенной готовности, уточняют в правительстве ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU