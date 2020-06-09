9 Июнь 2020 2020-06-09T14:50:20+03:00

Ямальцу, напавшему на знакомого с бейсбольной битой, дали срок за разбой Фото: Ольга Крыльцова

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В Салехарде осудили за вооруженный разбой рецидивиста. В ночь на 14 декабря 2019 года он заявился с бейсбольной битой в дом к своему знакомому и тут же избил хозяина жилища. Когда тот уже не мог сопротивляться и упал, гость пустил в дело кулаки, перемежая с ударами ногами.

- В результате примененного насилия потерпевшему причинены травмы головы и лица, которые повлекли длительное расстройство здоровья, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Сломив волю жертвы к сопротивлению, рецидивист принялся искать ценности в квартире. Он подобрал с пола мобильный телефон приятеля, а также забрал из его портмоне деньги. Наживой разбойника стали 44 тысячи рублей

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU