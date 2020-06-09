В Новом Уренгое начали промывку сетей холодного водоснабжения

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:36:15+03:00

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В Новом Уренгое специалисты начали промывку сетей холодного водоснабжения в северном районе города, чтобы улучшить качество питьевой воды. Как сообщили в администрации города, каждый дом будет отключён не более чем на 36 часов.

В это время во дворах будут работать водоразборные колонки. Несмотря на то, что новоуренгойская вода подаётся в квартиры после двухступенчатой очистки перекисью водорода и перманганатом калия, в трубах происходят реакции и внутренняя их часть загрязняется. Поэтому раз в три года гидропневматическая промывка просто необходима.

Водопровод приводят в порядок технологией гидропневматической промывки. При помощи воздуха и воды счищается весь налёт, оседающий на внутренней части труб. График промывки труб опубликован на официальном сайте, в социальных сетях. Объявления о прекращении подачи холодной воды расклеивают и представители управляющих компаний. Планируется, что все водопроводные сети удастся прочистить к концу лета. В мэрии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. В 2019-м году глобальной очистке уже подверглись водопроводные сети южной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU