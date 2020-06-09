2020-06-09T13:54:28+03:00
Происшествия

В аэропорту Нового Уренгоя задержали пассажира с наркотиками в кармане

Мужчина уверял, зелье приобрел для личного употребления
Анна Полякова
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В аэропорту Нового Уренгоя задержали пассажира с наркотиками в кармане Фото: pixabay.comВ аэропорту Нового Уренгоя задержали пассажира с наркотиками в кармане Фото: pixabay.com
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На Ямале будут судить авиапассажира рейса «Москва – Новый Уренгой», задержанного с наркотиками в кармане. 45-летнего мужчину подозреваемого в незаконном обороте запрещенного вещества.

Его задержали 1 мая в зале выдачи багажа аэропорта Нового Уренгоя в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре сотрудники транспортной полиции обнаружили в кармане куртки мужчины сверток с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество содержит наркотическое средство «N-метилэфедрон», массой 0,51 грамма, что является значительным размером, сообщает УТ МВД России по УрФО. Ранее не судимый мужчина уверял, наркотик приобрел для личного употребления.

Дознаватели Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили в отношении него уголовное дело, которое передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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