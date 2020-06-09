2020-06-09T13:35:14+03:00
Общество

На Ямале формируют команды экологических активистов

Своими знаниями с ними поделятся лучшие эксперты-практики
Анна Полякова
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На Ямале формируют команды экологических активистов Фото: администрация Ноябрьска vk.comНа Ямале формируют команды экологических активистов Фото: администрация Ноябрьска vk.com
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Начался приём заявок на вступление в Экоактив Ямала. Это сообщество объединяет волонтеров, которые хотят внести свой вклад в сохранение окружающей среды и заниматься экологическим просвещением.

Своими знаниями с ними поделятся лучшие эксперты-практики. Кроме того, волонтеры смогут съездить на Байкал, в Москву и Санкт-Петербург. Добровольцы получат возможность принять участие в международном meet up «Дух Заполярья» и полевом форуме «Полярная Земля».

В рамках проекта «Экоактив Ямала» будут сформированы региональные команды волонтеров, которые примут участие в добровольческих миссиях на территории Ямала, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области. Уже 20 и 21 июня в городах Ямала пройдут акции по сбору пластика, макулатуры и оргтехники для переработки. Возраст участников - от 18 лет. Результаты отбора будут опубликованы на страницах соцсетей Арктического центра добровольчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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