На Ямале скорую помощь на вызов будет отправлять робот
На Ямале в середине августа начнет работу автоматизированный диспетчер скорой помощи. Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, в результате время реагирования скорой помощи на вызовы сократится на 30%.
Робот синхронизирует данные со всеми медицинскими информационными системами и базами оперативных служб региона. Система определяет местонахождение абонента, находит ближайшие к нему кареты скорой помощи, анализирует наличие в них необходимого оборудования и медикаментов.
Бригада на вызов назначается автоматически и выстраивается кратчайший маршрут. Вся информация о вызове передается в машину скорой помощи без участия оператора. Систему протестируют в двух городах, потом ее внедрят и на всей территории округа. Сначала ее развернут на базе станции скорой помощи в Ноябрьске и в территориальном центре медицины катастроф при Салехардской окружной клинической больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU