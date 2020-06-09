На Ямале скорую помощь на вызов будет отправлять робот

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:07:22+03:00

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На Ямале в середине августа начнет работу автоматизированный диспетчер скорой помощи. Как сообщили в оперативном штабе ЯНАО, в результате время реагирования скорой помощи на вызовы сократится на 30%.

Робот синхронизирует данные со всеми медицинскими информационными системами и базами оперативных служб региона. Система определяет местонахождение абонента, находит ближайшие к нему кареты скорой помощи, анализирует наличие в них необходимого оборудования и медикаментов.

Бригада на вызов назначается автоматически и выстраивается кратчайший маршрут. Вся информация о вызове передается в машину скорой помощи без участия оператора. Систему протестируют в двух городах, потом ее внедрят и на всей территории округа. Сначала ее развернут на базе станции скорой помощи в Ноябрьске и в территориальном центре медицины катастроф при Салехардской окружной клинической больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU