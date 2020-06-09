В Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде
Двух ямальцев привлекли к административной ответственности за нарушения правил безопасного судовождения. Как сообщили окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, в Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде. Специалисты окружного ведомства совместно с сотрудниками МЧС России изучали состояние безопасного водопользования, проводили профилактические мероприятия с гражданами.
Рейд проходил на лодочной станции, в местах стоянки маломерных судов, а также патрулирование проводилось по реке Обь. В ходе рейда проводились беседы с судоводителями, вручались памятки, напоминая об основных правилах безопасного водопользования.
-Мы еще раз призываем граждан к неукоснительному соблюдению правил водопользования, так как личная ответственность и бдительность каждого является основным гарантом безопасности на воде, - отметил Главный специалист-инспектор сектора аварийно-спасательных работ департамента Иван Колесников.
ИСТОЧНИК KP.RU