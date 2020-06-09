2020-06-09T12:36:02+03:00
Общество

В Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде

Спасатели призывают ямальцев к соблюдению правил безопасного судовождения
Анна Полякова
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В Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде Фото: департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАОВ Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде Фото: департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО
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Двух ямальцев привлекли к административной ответственности за нарушения правил безопасного судовождения. Как сообщили окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, в Салехарде состоялся рейд по безопасности на воде. Специалисты окружного ведомства совместно с сотрудниками МЧС России изучали состояние безопасного водопользования, проводили профилактические мероприятия с гражданами.

Рейд проходил на лодочной станции, в местах стоянки маломерных судов, а также патрулирование проводилось по реке Обь. В ходе рейда проводились беседы с судоводителями, вручались памятки, напоминая об основных правилах безопасного водопользования.

-Мы еще раз призываем граждан к неукоснительному соблюдению правил водопользования, так как личная ответственность и бдительность каждого является основным гарантом безопасности на воде, - отметил Главный специалист-инспектор сектора аварийно-спасательных работ департамента Иван Колесников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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