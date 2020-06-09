2020-06-09T11:53:19+03:00
Происшествия

Жительница Лабытнанги отдала 22 тысячи за виртуальный диван

После перевода денег страница в соцсети оказалась заблокирована
Анна Полякова
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Жительница Лабытнанги отдала 22 тысячи за виртуальный диван Фото: pixabay.comЖительница Лабытнанги отдала 22 тысячи за виртуальный диван Фото: pixabay.com
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Жительница Лабытнанги попалась на уловку мошенника, поверив в честность сделки с интернет-продавцом. Осознав обман и лишившись 22 тысяч рублей, женщина 5 июня обратилась в полицию.

39-летняя горожанка, рассказала, как ее развели аферисты. В социальной сети «Вконтакте» она увидела объявление о продаже дивана и перевела деньги со своей банковской карты на счет, указанный продавцом. После этого страница в соцсети оказалась заблокирована.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают личность причастного к совершению противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть более внимательными при покупке товара через интернет ресурсы, приобретать товар в надежных и проверенных фирмах, не переводить деньги на неизвестные счета, неизвестным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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