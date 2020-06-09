2020-06-09T10:58:42+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом

Число летальных исходов в регионе достигло 13
Анна Полякова
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На Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом Фото: yanao.ruНа Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом Фото: yanao.ru
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Еще два пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли на Ямале. Об этом сообщили в Оперативном штабе ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сегодня, 9 июня.

Таким образом, общее число летальных исходов, связанных с инфекцией, за всё время пандемии в регионе достигло 13. По состоянию на 9 июня 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями.

За весь период в ЯНАО подтверждено 2833 случая COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1475 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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