9 Июнь 2020 2020-06-09T10:58:42+03:00

На Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом Фото: yanao.ru

Изменить размер текста: A A

Еще два пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли на Ямале. Об этом сообщили в Оперативном штабе ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сегодня, 9 июня.

Таким образом, общее число летальных исходов, связанных с инфекцией, за всё время пандемии в регионе достигло 13. По состоянию на 9 июня 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями.

За весь период в ЯНАО подтверждено 2833 случая COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1475 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU