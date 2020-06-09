На Ямале скончались еще два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли на Ямале. Об этом сообщили в Оперативном штабе ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сегодня, 9 июня.
Таким образом, общее число летальных исходов, связанных с инфекцией, за всё время пандемии в регионе достигло 13. По состоянию на 9 июня 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями.
За весь период в ЯНАО подтверждено 2833 случая COVID-19. Выздоровели от коронавируса 1475 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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