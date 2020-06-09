Городской пляж Салехарда готовится к открытию

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:30:04+03:00

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Открытие пляжного сезона в Салехарде ожидается 1 июля. С этого же числа на берегу реки Полябта начнут дежурить спасатели.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, в окружном центре уже прошли торги на проведение работ по подготовке зоны отдыха к летнему сезону, заключается контракт. В ближайшее время на береговой зоне начнутся работы по её уборке, очистке и подсыпке размывов. Дно также будет очищено. После проведения всех этих работ завезут малые архитектурные формы, установлены пляжные грибки, раздевалки, урны. Все произведённые работы будет принимать заказчик и ГИМС.

ИСТОЧНИК KP.RU