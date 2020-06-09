2020-06-09T10:20:50+03:00
Общество

В Ханымее на месте открытого корта построят культурно-досуговый центр

Под крышей будущего центра соберутся несколько учреждений
Анна Полякова
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В Ханымее на месте открытого корта построят культурно-досуговый центр Фото: Администрация Пуровского районаВ Ханымее на месте открытого корта построят культурно-досуговый центр Фото: Администрация Пуровского района
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В Ханымее идёт подготовка к строительству культурно-досугового центра. Он появится на месте бывшего открытого корта на улице Школьной между зданиями администрации посёлка и школы. В ближайшее время начнут демонтаж мачты связи - ее перенесут на улицу Первопроходцев.

Под крышей будущего центра соберутся несколько учреждений. Два из трёх этажей отдадут в распоряжение сотрудников дома культуры «Строитель». На третий этаж досугового комплекса переедет библиотека.

В здании предусмотрен концертный зал на 200 мест, кинотеатр, помещение для дискотек и вечеров отдыха, большая сцена с поворотным кругом, просторные кабинеты для занятий кружковой деятельностью, современная аппаратура.

Здание, где находится местный ДК за 42 года оно существенно устарело, зимой здесь очень холодно. Помещение, в котором сейчас находится библиотека, тоже обветшало. Кабинетов не хватает, участники мультстудии создают свои творения в крошечной приспособленной комнате.

- Мы все с нетерпением ждём нового, современного центра, который объединит в себе всю нашу культурную жизнь, - отметил глава Ханымея Азат Мектепкалиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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