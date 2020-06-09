2020-06-09T09:16:49+03:00
Происшествия

Все лесные пожары на Ямале потушены

Дольше всего пришлось бороться с возгоранием в Надымском районе
Анна Полякова
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Все лесные пожары на Ямале потушены Фото: 89.mchs.gov.ruВсе лесные пожары на Ямале потушены Фото: 89.mchs.gov.ru
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Все природные пожары, которые действовали накануне на территории Ямала, потушили, сообщили в пресс-службе департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Как ранее сообщалось, в понедельник горели леса в Приуральском, и Пуровском и Надымском районах - все они низовые.

Дольше всего пришлось бороться с возгоранием в Надымском районе примерно в 11 километрах от поселка Приозерный. Пожар был локализован на площади 18 гектаров во второй половине дня 8 июня. Однако ликвидировать его удалось всего несколько часов назад. Причина возникновения пожара устанавливается.

Мониторинг лесных пожаров проводится в ежедневном режиме с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и спутникового мониторинга Рослесхоза.

Напомним, что с 15 мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа установлен пожароопасный сезон. В случае обнаружения лесного пожара необходимо позвонить по телефонам: 112 или 8 800 100 94 00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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