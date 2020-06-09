Все лесные пожары на Ямале потушены
Все природные пожары, которые действовали накануне на территории Ямала, потушили, сообщили в пресс-службе департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
Как ранее сообщалось, в понедельник горели леса в Приуральском, и Пуровском и Надымском районах - все они низовые.
Дольше всего пришлось бороться с возгоранием в Надымском районе примерно в 11 километрах от поселка Приозерный. Пожар был локализован на площади 18 гектаров во второй половине дня 8 июня. Однако ликвидировать его удалось всего несколько часов назад. Причина возникновения пожара устанавливается.
Мониторинг лесных пожаров проводится в ежедневном режиме с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и спутникового мониторинга Рослесхоза.
Напомним, что с 15 мая на территории Ямало-Ненецкого автономного округа установлен пожароопасный сезон. В случае обнаружения лесного пожара необходимо позвонить по телефонам: 112 или 8 800 100 94 00.
ИСТОЧНИК KP.RU