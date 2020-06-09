9 Июнь 2020 2020-06-09T08:35:29+03:00

Нечепуренко прокомментировала правила, которые будут действовать до конца года Фото: pixabay.com

Мероприятия по недопущению распространения коронавируса продлятся в России до 1 января 2021 года

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Сообщение об ограничительных мероприятиях, которые продлятся в России до 1 января 2021 года, вызвало общественный резонанс. В соцсетях ямальцы обсуждают эту тему, гадая, как будут учиться дети.

Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко прокомментировала опубликованные на сайте ведомства санитарные правила по профилактике COVID-19, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ.

В соответствии со свежим документом Роспотребнадзора, мероприятия по недопущению распространения коронавируса продлятся в России до 1 января 2021 года. Речь идет о санитарно-эпидемиологических, которые начинают действовать с 7 июня 2020 года до 1 января 2021 года, в частности, сохранение ограничений по мероприятиям, ношение масок и социальное дистанцирование до конца этого года. По словам Нечепуренко, правила носят рекомендательный характер, решения будут приниматься в зависимости от эпидобстановки в каждом муниципалитете

- Окончательное решение будет принято координационным советом, губернатором округа по предложению управления Роспотребнадзора по ЯНАО в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории каждого отдельного муниципального образования, - сказала главный санитарный врач.

ИСТОЧНИК KP.RU