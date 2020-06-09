В Уренгое впервые посадили сирень

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:06:41+03:00

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Жители Уренгоя Пуровского района ЯНАО приняли участие в озеленении муниципалитета. Команда волонтеров во главе с руководителем территории Олегом Якимовым высадили более 140 молодых деревьев в Центральном парке и вдоль новой аллеи 5-го микрорайона. Работа шла с соблюдением всех эпидемиологических требований.

На улицах Уренгоя уже растут кедры и сосны, ели и рябины, березы, ивы и черемухи. В этом году впервые посадили сирень. На минувшей неделе в поселке высадили порядка 12 тысяч саженцев цветов. Теперь желтые и оранжевые бархатцы, белые, красные и фиолетовые петунии радуют уренгойцев в Центральном порке, на улицах и во дворах.

Сотрудники компании «Пантеон» будут следить на протяжении всего лета за деревьями и рассадой, заботясь о поливе, рыхлении почвы, прополке сорняков и удобрении клумб, сообщили в местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU