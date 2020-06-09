Заключённые колония Харпа получили новое швейное оборудование

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:54:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Колония Харпа в рамках окружной госпрограммы «Безопасный регион» на 2014-2024 годы» получила новое швейное оборудование.

40 швейных машин, 4 оверлока, дисковые и вертикальные раскройные ножи приобретены для заключенных. 46 человек, отбывающих срок, смогут получить специальность и трудоустроиться.

Это важная часть исправительной системы. Работа в колонии направлена на формирование у осуждённых профессиональных умений, нравственных качеств, психологической и практической готовности к общественно полезному труду после освобождения от наказания.

Планируется, что на новом оборудовании будут производиться защитные маски и одноразовая медицинская одежда из трехслойного нетканого материала, необходимые для снижения рисков распространения на Ямале коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU