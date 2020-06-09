В Ноябрьске ночью из-за поджога сгорел двухэтажный дом

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:38:26+03:00

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В Ноябрьске в ночь на 9 июня возникло возгорание в двухэтажном деревянном доме по улице Республики. Сообщение о пожаре на пульт пожарной части города поступило в 04 часа утра. К моменту ЧП в доме никто не проживал, он был расселенным.

Открытое горение кровли было заметно издалека, что свидетельствует о позднем сообщении о возгорании. Пожару был присвоен ранг 1 БИС. Дом отключен от всех коммуникаций. Угрозы рядом стоящим зданиям не было.

В ликвидации пожара было задействован 21 сотрудник МЧС, в распоряжении которых было 8 единиц спецтехники. Локализовать возгорание удалось в 04 часа 43 минуты, а через 20 минут было объявлено о ликвидации открытого горения.

Как сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО, пламя повредило здание по всей площади. Пострадавших нет. Когда с пожаром справили, последовала продолжительная проливка и разборка конструкций здания. По предварительной информации причиной пожара является поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU