Американец, пустивший корни в Салехарде, признался в любви к городу

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:04:10+03:00

Эмоции, пережитые еще в 2012 году, не забыты [видео]

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Американец Дэвид Марки, переехавший в Салехард восемь лет назад, признался в любви к арктическому городу. В преддверии Дня России он поздравил всех россиян с праздником и рассказал о своих первых впечатлениях от ямальской столицы. Эмоции, пережитые еще в 2012 году, когда он переехал с семьей в Салехард, не забыты.

Ролик с признаниями американца опубликован на официальной страничке администрации Салехарда в социальной сети «ВКонтакте».

Дэвид отметил, что сначала он и его семья заметили, как красив Салехард. Особенно его впечатлил зимний вид ямальской столицы, когда ставят новогоднюю елку, ледяные горки и скульптуры, как светится весь город, украшенный гирляндами.

Американский салехардец признал, что северяне довольно дружелюбные, и сейчас у его семьи уже много хороших знакомых и друзей.

- Надеюсь дальше будем развивать новые знакомства, - сказал Дэвид, поздравив всех с праздником и пожелав всего самого лучшего.

Признания американца: Я люблю Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU