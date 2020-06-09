Американец, пустивший корни в Салехарде, признался в любви к городу
Американец Дэвид Марки, переехавший в Салехард восемь лет назад, признался в любви к арктическому городу. В преддверии Дня России он поздравил всех россиян с праздником и рассказал о своих первых впечатлениях от ямальской столицы. Эмоции, пережитые еще в 2012 году, когда он переехал с семьей в Салехард, не забыты.
Ролик с признаниями американца опубликован на официальной страничке администрации Салехарда в социальной сети «ВКонтакте».
Дэвид отметил, что сначала он и его семья заметили, как красив Салехард. Особенно его впечатлил зимний вид ямальской столицы, когда ставят новогоднюю елку, ледяные горки и скульптуры, как светится весь город, украшенный гирляндами.
Американский салехардец признал, что северяне довольно дружелюбные, и сейчас у его семьи уже много хороших знакомых и друзей.
- Надеюсь дальше будем развивать новые знакомства, - сказал Дэвид, поздравив всех с праздником и пожелав всего самого лучшего.
Признания американца: Я люблю Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU