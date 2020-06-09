В Ямальском районе ссора местных жителей закончилась трагедией
В Ямальском расследуют уголовное дело, возбужденное после убийства местного жителя. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления.
Кровавую расправу над своим приятелем он учинил 7 июня в доме по ул.Советская села Яр-Сале. По предварительным данным следствия ночью между мужчинами возникла ссора. Один из них схватил нож и вонзил его в грудь односельчанину. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU