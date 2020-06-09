9 Июнь 2020 2020-06-09T05:15:19+03:00

Погода на Ямале 9 июня: ожидаются дожди и грозы Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +23 градуса, малооблачно, во второй половине дня - дождь, ветер западный 8 м/с.

В Ноябрьске + 22 градуса, облачно, вечером начнется дождь с грозой, ветер западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, днем пасмурно и дождливо, ветер западный 6 м/с.

В Надыме +22 градуса, облачно, дождь, гроза – в течение дня, ветер западный 4 м/с.

В Губкинском +20 градусов, пасмурно, дождь, вечером - гроза, ветер западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +17 градусов, дождь будет идти с утра до вечера, ветер юго-западный 4 м/с.

В Муравленко +22 градуса, солнечно – до обеда, во второй половине дня – дождь, гроза. Ветер западный 6 м/с.

В Лабытнанги +23 градуса, пасмурно, дождь, ветер западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU