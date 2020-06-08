Ямальские школьники называют своих педагогов супергероями

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:27:02+03:00

150 заявок на печать фотокниг уже поступило на портал акции

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Ямальские школьники благодарят своих учителей необычным способом. Школьники смогут подарить фотокнигу на память своим классным руководителям. Каждый ямальский класс может зайти на портал https://severyane.com/ и загрузить фотографии, слова благодарности и пожелания своему учителю.

«Северяне» напечатают фотоальбом и подарят классному руководителю на память о классе. Ученикам останется электронная версия фотоальбома. 150 заявок на печать фотокниг уже поступило на портал акции. Организаторы приступили к печати. До конца июня классные руководители получат первые фотоальбомы, наполненные словами благодарности и снимками самых ярких школьных дней.

Одними из первых высоко оценили работу учителей в непростое время выпускники медицинского класса новоуренгойской школы №12. Для своего классного руководителя Ирины Чумаковой создали фотокнигу об ученических буднях. Ребята выбрали самые яркие и загрузили их на портал.

Акция продлится все лето. Напомним, акция благодарности педагогам «Учителя #супергероиЯмала.Фотокнига подвигов» стартовала 1 июня. Организаторы акции напечатают альбомы за свой счет и вручат учителям.

ИСТОЧНИК KP.RU