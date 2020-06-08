8 Июнь 2020 2020-06-08T15:20:11+03:00

На Ямале утонули два рыбака на озере Негито Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

На Ямале нашли тела двух рыбаков, утонувших 3 июня. Несчастье произошло на озере Негито. Как сообщили в ЕДДС Пуровского района, на рыбалку отправилась трое мужчин на резиновых лодках с мотором. Один из них вечером лег спать, проснувшись утром 4 июня, друзей рядком не оказалось.

Тела погибших подняли. Одного из утонувших обнаружили 7 июня, второго — сегодня, 8 июня. Причины случившегося выясняются. Утонувшие были без спасательных жилетов. Известно, что погибшие — жители Нового Уренгоя 1988 и 1965 годов рождения.

Предположительно, плохо управляемая лодка перевернулась, и рыбаки утонули. В Тарко-Салинском поисково-спасательном отряде сообщили, что средняя глубина озера в месте обнаружения составляет 6 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU