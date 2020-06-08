Пуровчанка, поверив в многомиллионный выигрыш, поделилась с мошенниками

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:26:39+03:00

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Жительница Тарко-Сале Пуровского района два месяца перечисляла деньги мошенникам, веря, что выиграла 14 миллионов рублей. В результате он отдала 139 тысяч рублей.

5 июня 46-летняя женщина обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманывают. Она рассказала, что в апреле 2020 года в сети интернет заполнила анкету для участия в акции «Суперлото», после чего увидела сообщение о выигрыше. Ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что для получения выигрыша необходимо застраховать перевод, сумма страховки составляет около 130 тыс. рублей. Женщина начала частями переводить деньги. Она поняла, что ее обманывают только после очередного звонка от неизвестного с требованием перечислить еще денег.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU