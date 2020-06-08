8 Июнь 2020 2020-06-08T14:17:02+03:00

В Новом Уренгое ситуация с коронавирусом остается напряженной Фото: скрин видео

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Руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова рассказала ситуация с коронавирусом в регионе. Она подчеркнула, что остаётся напряженной ситуация в Новом Уренгое, который дает большой прирост заболеваемости.

За сутки здесь выявлено 19 случаев внебольничной пневмонии с лабораторно подтверждённой коравирусной инфекцией. 17 пациентов госпитализированы. Еще у 36 горожан диагностировано ОРВИ. У 31 бессимптомное носительство.

Идет высокая нагрузка на систему здравоохранения. Медики работают в усиленном режиме. Лаборатории тестирую, забелевших, контактных и группы риска круглосуточно.

- Жителям важно сейчас понимать обстановку и не пренебрегать мерами предосторожности по коронавирусу, которыми пользуется весь мир: носить маски, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки, свести к минимуму контакты. В остальных территориях Ямала ситуация в целом стабильная, - сказала Татьяна Бучкова.

Татьяна Бучкова о случаях заболевания 08.06.

ИСТОЧНИК KP.RU