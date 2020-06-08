На Ямале возобновляется оказание плановой медицинской помощи

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:03:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В поликлиниках Ямала с 8 июня возобновили оказание плановой медпомощи. Тем не менее, учреждения будут работать с усиленными мерами противоэпидемической безопасности. Как пояснили в правительстве ЯНАО, изменения не касаются Нового Уренгоя и Салехарда, поскольку в этих городах ситуация с распространением коронавирусной инфекции всё ещё остаётся напряжённой.

Директор департамента здравоохранения округа Сергей Новиков сообщил, что в городах и районах, где регистрировались единичные случаи коронавируса или их не было вообще, плановую помощь оказывать уже можно. Он уточнил, что риск заразиться в поликлиниках этих территорий не такой высокий, кроме того, врачи, работающие там, не задействованы в очагах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Без предварительной записи в поликлинику попасть нельзя. Между временем приёма пациентов обязательно соблюдение интервала в 10 минут. Одновременно в холлах и коридорах не смогут находиться более пяти человек. На полу будет нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Потоки больных и здоровых посетителей разграничат.

Пока приостановлены профилактические профосмотры и диспансеризация населения с целью диагностики здоровья. При этом медосмотры могут проходить те, кому нужны справки для трудоустройства, получения водительских удостоверений.

В шести медучреждениях Салехарда и Нового Уренгоя продолжают действовать ограничительные меры. Для жителей двух городов старше 65 лет и старше 45, страдающих хроническими заболеваниями, плановая помощь будет по-прежнему оказываться только на дому. Плановая медпомощь внутри поликлиник будет оказываться только тем, кому необходима диагностика в связи с подозрением на онкологические заболевания. В городах пока приостановлено проведение медосмотров и диспансеризации за исключением некоторых случаев. Вся экстренная или неотложная медицинская помощь будет оказываться пациентам в любом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU