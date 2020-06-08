Жителя Губкинского развел интернет-продавец досок

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:03:11+03:00

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В Губкинском возбудили уголовное дело о мошенничестве. На уловку афериста попался местный житель, пытаясь купить доски через интернет. В полиции 6 июня он пояснил, что неизвестный, злоупотребив его доверием, выманил у него более 21 000 рублей.

Выяснилось, что мужчина в сети Интернет увидел предложение о продаже досок и связался с продавцом. Не раздумывая, ямалец перевел на предоставленный продавцом счет деньги, после этого дозвониться продавцу уже не смог и решил обратиться за помощью в полицию.

Уголовное дело завели по статье по УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием за такое преступление может стать лишения свободы сроком до 5 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU