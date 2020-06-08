2020-06-08T12:38:44+03:00
Общество

Впервые «Зелёная Арктика» не примет в экспедицию иностранцев

На остров Вилькицкого россияне очистят берег, где обнаружено лежбище моржей
Анна Полякова
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Впервые «Зелёная Арктика» не примет в экспедицию иностранцев Фото: yanao.ruВпервые «Зелёная Арктика» не примет в экспедицию иностранцев Фото: yanao.ru
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В уборке острова Вилькицкого впервые в этом году не примут участие российские соотечественники, проживающие за рубежом. Новые условия действуют в связи с отменой международного авиасообщения из-за распространением новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году экологическая экспедиция на арктический остров пройдёт с 13 июля по 3 августа. В непростой эпидемиологической ситуации Межрегиональная общественная экосоциологичесая организация «Зелёная Арктика» решила сформировать отряд волонтёров из 18 человек. Половина из них – жители Салехарда, другая – иногородние участники, успешно завершившие дистанционную образовательную программу Проекта комплексной подготовки эковолонтёров. Приезд волонтёров из других регионов спланирован с учётом строго соблюдения всех санитарных требований, включая режим двухнедельной обсервации по прибытию.

Как рассказал председатель Межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский, в планах очистка береговой линии недалеко от посёлка Харасавэй, захламленной металлоломом и бочками из-под ГСМ. В октябре прошлого года здесь было обнаружено лежбище моржей. По прогнозам учёных, морские млекопитающие осенью вернутся на ямальский берег. В районе лежбища сохранились деревянные постройки бывшей метеорологической станции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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