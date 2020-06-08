2020-06-08T12:45:56+03:00
Происшествия

На Ямале зарегистрировано три лесных пожара

Леса горят на площади 15,57 га
Анна Полякова
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На Ямале зарегистрировано три лесных пожара Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале зарегистрировано три лесных пожара Фото: 89.mchs.gov.ru
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На Ямале горят леса на площади 15,57 га. Утром 8 июня было зарегистрировано три очага возгорания. Как сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса, из трех два лесных пожара локализованы на площади 6,57 га. Эти очаги находятся в Приуральском и Пуровском районах. На ликвидацию возгорания лесного массива в Надымском районе направлены 28 сотрудников ГКУ «Ямалспас». Здесь полыхает лес на площади 9 га. Все пожары низовые.

За прошедшие выходные дни возникло шесть природных пожаров, они распространились на площади 20,37 га. Три из них были потушены сразу. Причинами возгораний в четырех случаях стало прохождение грозового фронта, в двух, предположительно, - неосторожное обращение населения с огнём.

Всего с начала пожароопасного периода в автономном округе возник 21 природный пожар на общей площади 1085,2 га, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

Мониторинг лесных пожаров проводится в ежедневном режиме с помощью авиационного и наземного патрулирования лесов, а также систем видеомониторинга «Лесохранитель» и спутникового мониторинга Рослесхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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