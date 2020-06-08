2020-06-08T12:03:40+03:00
Общество

В Новом Уренгое планируют досрочно закончить подготовку к зиме

К ремонту и промывке труб уже приступили
Анна Полякова
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В Новом Уренгое приступили к ремонту и промывке труб Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое приступили к ремонту и промывке труб Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое ранняя подготовка к осенне-зимнему периоду позволит сдвинуть сроки завершения работ. Если будет необходимость, то специалисты «Уренгойтеплогенерации-1» смогут подать тепло в квартиры новоуренгойцев уже в начале августа.

Работы по ремонту и замене теплотрасс уже начались. На проспекте Губкина полным ходом идёт ремонт теплосетей. Буквально через две недели трубы полностью обновят и утеплят.

Как отметил главный инженер АО «Уренгойтеплогенерация-1» Рамиль Габдрашитов, три месяца нам никто не даст на ремонты. Лето будет, скорее всего, дождливым и прохладным, потому что зима была тёплая.

- Мы подаём обычно в конце августа, в 25-х числах августа тепло. В этом году, скорее всего, первого августа придётся подавать тепло, поэтому работы ведутся, - говорит Рамиль Габдрашитов.

Помимо этого, в микрорайонах Юбилейный, Восточный, Советский и Дружба рабочие будут проводить промывку труб холодной воды. При этом её подача в квартиры будет временно приостановлена. У новоуренгойцев нет повода волноваться. Во дворах установят пожарные гидранты, где можно набрать воду. Она питьевая и соответствует нормам СанПиНа.

Продолжительность промывки труб холодного водоснабжения в среднем составляет 36 часов. Если специалисты закончат раньше, то обещают подать воду досрочно. В прошлом году такие работы были проведены в Южной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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