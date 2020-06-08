2020-06-08T10:21:55+03:00
Общество

На Ямале назвали лучшие народные дружины

Победителем конкурса стали салехардские казаки
Анна Полякова
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На Ямале назвали лучшие народные дружины Фото: yanao.ruНа Ямале назвали лучшие народные дружины Фото: yanao.ru
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Салехардская казачья дружина признана лучшей на Ямале. Как сообщает правительство ЯНАО, в регионе подвели итоги окружного конкурса на звание «Лучшая народная дружина» 2019 года. Всего в конкурсе приняли участие 9 народных дружин.

Он проходил заочно по оценочным листам, в которых говорится о количестве профилактических рейдов и значимых мероприятиях с участием дружинников. Учитывалась также их работа с неблагополучными семьями и несовершеннолетними.

Участников оценивала конкурсная комиссия во главе с замгубернатора ЯНАО Аркадием Бессоновым, представителями УМВД России по ЯНАО и департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.

Второе место присуждено пуровским казакам, третьей стала Тазовская дружина. По итогам конкурса победителю присуждено 150 тысяч рублей, обладателю второго места – 120 тысяч рублей, третьего – 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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