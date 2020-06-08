Возле Тарко-Сале сажают сосновый бор

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:09:08+03:00

Через 30-40 лет на этом месте должен вырасти густой лес

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Неподалёку от Тарко-Сале появится сосновый бор. Участок в 43 гектара засажен на две третьи. Две бригады по пять лесников трудятся почти месяц. Всё лето сотрудники лесопитомника будут следить за тем, как приживаются саженцы, удобрять и поливать их.

Как пояснили в администрации Пуровского района, в 2019 году вступил в силу закон о лесовосстановлении, обязывающий всех, кто рубит деревья под строительство или иные цели, компенсировать потери. Сделать это необходимо в том же регионе в течение года.

Поскольку сеянцы должны быть выращены в местных или смежных районах, нефтегазовая компания, которая занялась восстановлением утраченных зеленых насаждений, еще в феврале заключила договор с лесопитомником из Свердловской области.

В будущем компании предстоит озеленить ещё 106 гектаров. И через 30-40 лет на этом месте должен вырасти густой сосновый лес.

ИСТОЧНИК KP.RU