Возле Тарко-Сале сажают сосновый бор
Неподалёку от Тарко-Сале появится сосновый бор. Участок в 43 гектара засажен на две третьи. Две бригады по пять лесников трудятся почти месяц. Всё лето сотрудники лесопитомника будут следить за тем, как приживаются саженцы, удобрять и поливать их.
Как пояснили в администрации Пуровского района, в 2019 году вступил в силу закон о лесовосстановлении, обязывающий всех, кто рубит деревья под строительство или иные цели, компенсировать потери. Сделать это необходимо в том же регионе в течение года.
Поскольку сеянцы должны быть выращены в местных или смежных районах, нефтегазовая компания, которая занялась восстановлением утраченных зеленых насаждений, еще в феврале заключила договор с лесопитомником из Свердловской области.
В будущем компании предстоит озеленить ещё 106 гектаров. И через 30-40 лет на этом месте должен вырасти густой сосновый лес.
ИСТОЧНИК KP.RU