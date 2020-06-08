2020-06-08T10:47:19+03:00
Общество

Мэр Губкинского попросил горожан выбрать цвет для новостроек

Жители приступили к обсуждению
Анна Полякова
Поделиться:
Мэр Губкинского попросил горожан выбрать дизайн фасадов для новостроек Фото: Администрация города ГубкинскогоМэр Губкинского попросил горожан выбрать дизайн фасадов для новостроек Фото: Администрация города Губкинского
Изменить размер текста:

Мэр Губкинского в своем инстаграме обратился к горожанам с необычной просьбой. Он предложил подписчикам выбрать дизайн фасадов для новостроек, в которые переедут горожане из аварийного жилья. На суд горожан предложено 6 вариантов в разной цветовой палитре.

«Друзья, прошу вашей помощи. Сейчас в 15-м микрорайоне мы строим 6 домов. Есть несколько вариантов фасада - нужно узнать, какой больше нравится жителям. Давайте выберем, как будут выглядеть эти новостройки. Чтобы проголосовать, напишите в комментарии под постом номер лучшего, на Ваш взгляд, варианта», - предложил Андрей Гаранин.

Жители Губкинского приступили к активному обсуждению. Под постом уже почти 1000 комментариев. В лидерах фасад в свежих салатово-лаймовых оттенках (вариант 1). А многие губкинцы предлагают использовать все шесть вариантов, сделать каждый дом своим цветом и назвать этот квартал «Радужный». Голосование продолжается, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Губкинского развел интернет-продавец досок
Впервые «Зелёная Арктика» не примет в экспедицию иностранцев
На Ямале зарегистрировано три лесных пожара
В Новом Уренгое планируют досрочно закончить подготовку к зиме
На Ямале назвали лучшие народные дружины
Возле Тарко-Сале сажают сосновый бор
Мэр Губкинского попросил горожан выбрать цвет для новостроек
Глава Ямала поздравил соцработников с профессиональным праздником
Пурпейские дружинники отточили навыки тушения пожаров
В Надыме разыскивают брокера, обокравшего мужчину
Мэр Салехарда рассказал, как преобразится город
Ямальские спасатели учат, как не стать жертвой мошенников, грозящих проверкой
В Ноябрьске во дворе дома иномарка сбила ребенка
Теплоход «Березово-Салехард-Мужи» временно ходить не будет
Погода на Ямале 8 июня: местами пройдут кратковременные дожди
Более 20 тысяч средств защиты доставили в Салехард для голосования по поправкам в Конституцию РФ
Десятки километров дорог обновят в муниципалитетах Ямала
Коронавирус продолжает активно циркулировать среди населения городов и поселков Ямала
Погода на Ямале 7 июня: местами дождь
Прирост заболеваемости коронавирусом на Ямале идет в населенных пунктах
Мошенник выманил у таркосалинца автоковриками больше 7 тысяч рублей
Глава Ямала принял участие в субботнике в Салехарде
Погода на Ямале 6 июня: малооблачно, дождь
Глава Салехарда объявил о создании нового сквера
Переправу через реку Пур 6 июня перекроют
Житель Губкинского, пытаясь спасти сбережения, перевел их мошенникам
Экологическая дружина поможет в уборке Салехарда
Начались работы по экологической реабилитации берега реки Полуй