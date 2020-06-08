Мэр Губкинского попросил горожан выбрать цвет для новостроек

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:47:19+03:00

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Мэр Губкинского в своем инстаграме обратился к горожанам с необычной просьбой. Он предложил подписчикам выбрать дизайн фасадов для новостроек, в которые переедут горожане из аварийного жилья. На суд горожан предложено 6 вариантов в разной цветовой палитре.

«Друзья, прошу вашей помощи. Сейчас в 15-м микрорайоне мы строим 6 домов. Есть несколько вариантов фасада - нужно узнать, какой больше нравится жителям. Давайте выберем, как будут выглядеть эти новостройки. Чтобы проголосовать, напишите в комментарии под постом номер лучшего, на Ваш взгляд, варианта», - предложил Андрей Гаранин.

Жители Губкинского приступили к активному обсуждению. Под постом уже почти 1000 комментариев. В лидерах фасад в свежих салатово-лаймовых оттенках (вариант 1). А многие губкинцы предлагают использовать все шесть вариантов, сделать каждый дом своим цветом и назвать этот квартал «Радужный». Голосование продолжается, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU