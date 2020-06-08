2020-06-08T09:45:49+03:00
Общество

Глава Ямала поздравил соцработников с профессиональным праздником

Дмитрий Артюхов: Коллективы соцслужб Ямала сильны своими профессионалами, добрыми делами и чуткими сердцами
Анна Полякова
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Глава Ямала поздравил соцработников с профессиональным праздником Фото: yanao.ruГлава Ямала поздравил соцработников с профессиональным праздником Фото: yanao.ru
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Ежегодно на протяжении 20-ти лет 8 июня на Ямале, как и во всей России, поздравляют с праздником социальных работников. С поздравлением к ямальцам этой гуманной профессии обратился губернатор округа Дмитрий Артюхов, подчеркнув, что коллективы соцслужб Ямала сильны своими профессионалами, добрыми делами и чуткими сердцами.

Он отметил, что помогать людям, поддерживать их в трудной ситуации, делать жизнь лучше тем, кто особенно в этом нуждается – главная миссия этой ответственной работы.

- Важно, что вы дарите землякам надежду и веру в завтрашний день. Благодарю за добросовестный труд, милосердие, искреннюю заботу о своих подопечных, особенно в эти сложные дни. Особая признательность ветеранам отрасли за опыт и преданность делу, - говорится в поздравлении.

В округе в органах соцзащиты трудятся порядка 480 специалистов, к которым обращается практически каждый третий житель округа – пожилые, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Сферу соцобслуживания представляют 17 госорганизаций, в которых трудятся около 1300 специалистов: соцработники, педагоги, сихологи, врачи и медсестры. В год их заботой и вниманием окружены около 8 500 граждан из числа пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей. Более 4 800 семей с детьми получают помощь и поддержку организаций. В сфере социального обслуживания на Ямале широко развивается некоммерческий сектор.

Показавшие наивысшие результаты Центр социального обслуживания города Лабытнанги и Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» отмечены отдельными знаками почета «Высший уровень социального обслуживания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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