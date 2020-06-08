Пурпейские дружинники отточили навыки тушения пожаров
Народная пожарная дружина Пурпе готовится в случае необходимости помогать огнеборцам в тушении лесных пожаров. Напомним, на Ямале до 1 октября будет действовать пожароопасный сезон.
Добровольцы, как и штатные пожарные, выезжают на возгорания, а значит, должны быть во всеоружии. Основная их задача - это охрана посёлка Пурпе и Пурпе-1. Развёртывание ствола и подача воды из рукава – дружина отрабатывает действия до автоматизма. Несмотря на немногочисленный состав, дружина – хорошая подмога пурпейским огнеборцам, отмечает начальник пожарной части посёлка Пурпе Расим Нигиматзянов.
С наступлением пожароопасного периода пожары периодически возникают в лесном массиве. Из-за мягкой почвы пожарные автомобили не всегда и не везде способны проехать. Поэтому при тушении пожаров привлекают добровольную пожарную дружину.
С 15 мая на Ямале зарегистрировано уже 13 природных очагов возгорания на общей площади свыше тысячи гектаров, 12 из них возникли во время грозы. Все они ликвидированы.
ИСТОЧНИК KP.RU