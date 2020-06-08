2020-06-08T09:28:09+03:00
Общество

Пурпейские дружинники отточили навыки тушения пожаров

Добровольцы, как и штатные огнеборцы, выезжают на возгорания
Анна Полякова
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Пурпейские дружинники отточили навыки тушения пожаров Фото: puradm.ruПурпейские дружинники отточили навыки тушения пожаров Фото: puradm.ru
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Народная пожарная дружина Пурпе готовится в случае необходимости помогать огнеборцам в тушении лесных пожаров. Напомним, на Ямале до 1 октября будет действовать пожароопасный сезон.

Добровольцы, как и штатные пожарные, выезжают на возгорания, а значит, должны быть во всеоружии. Основная их задача - это охрана посёлка Пурпе и Пурпе-1. Развёртывание ствола и подача воды из рукава – дружина отрабатывает действия до автоматизма. Несмотря на немногочисленный состав, дружина – хорошая подмога пурпейским огнеборцам, отмечает начальник пожарной части посёлка Пурпе Расим Нигиматзянов.

С наступлением пожароопасного периода пожары периодически возникают в лесном массиве. Из-за мягкой почвы пожарные автомобили не всегда и не везде способны проехать. Поэтому при тушении пожаров привлекают добровольную пожарную дружину.

С 15 мая на Ямале зарегистрировано уже 13 природных очагов возгорания на общей площади свыше тысячи гектаров, 12 из них возникли во время грозы. Все они ликвидированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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