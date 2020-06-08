2020-06-08T08:53:55+03:00
Происшествия

В Надыме разыскиваеют брокера, обокравшего мужчину

Специалист фондового рынка выманил у горожанина 120 тысяч рыблей
Анна Полякова
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Лжеброкер украл у надымчанина больше ста тысяч рублейЛжеброкер украл у надымчанина больше ста тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Надымские следователи возбудили уголовное дело о краже крупной суммы денег с банковского счета. Жертвой обмана стал 60–летний местный житель, поверивший аферисту. В полиции мужчина рассказал, что неизвестный похитил более 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что мошенник позвонил ямальцу и представился брокером. Он предложил перевести личные сбережения жителя Надыма в доллары. Заинтересовавшись данным предложением, мужчина продиктовал незнакомцу реквизиты своей банковской карты и код из смс-сообщения, поступивший на телефон. В результате со счета принадлежащей ему карты произошло списание 70 тысяч рублей.

Через несколько дней лжеброкер с тем же предложением вновь обратился к надымчанину, на что доверявший ему мужчина ответил согласием и осуществил перевод еще 50 тысяч рублей.

После этого «специалист фондового рынка» перестал выходить на связь, а потерпевший обратился за помощью в полицию. Ведется следствие, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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