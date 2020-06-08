8 Июнь 2020 2020-06-08T08:41:58+03:00

Алексей Титовский в своем Instagram сообщил о планах по благоустройству [видео]

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Глава администрации Салехарда Алексей Титовский и главный архитектор окружной столицы Александр Панфилов проехали по городу и оценили масштаб предстоящих работ. После поездки мэр рассказал о планах по благоустройству города в своем Instagram.

Он напомним салехардцам, что новый архитектор к работе уже приступил. Его задача заключается в том, чтобы, учитывая масштабы строительства, которые запланированы на ближайшие пять лет, сделать город красивым и гармоничным, сохранив каждому району свои стиль.

«Наш город во всех смыслах особенные . Сейчас в нем ведётся активная застройка: жилая, общественно-деловая, частная. И важно обобщить все эти очень разные направления, посмотреть комплексно», — рассказал Титовский.

Глава ямальской столицы дал задание проработать концепцию сквера возле школы № 2: есть идея сделать там прогулочное место для горожан.

«Поступают запросы от жителей на улице Зои Космодемьянскои , 69, где сегодня строится спортивно-игровая площадка, об организации дополнительных парковочных мест. Также проработаем этот вопрос. Под комплексом «Обдорскии острог» находится старыи мерзлотник, которыи давно не функционирует. Сегодня проводится экспертиза на объекте», — уточнил детали обсуждаемых проектов Алексей Титовский.

titovsky_al Мэр Салехарда рассказал, как преобразится город

ИСТОЧНИК KP.RU