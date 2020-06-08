2020-06-08T08:04:44+03:00
Общество

Ямальские спасатели учат, как не стать жертвой мошенников, грозящих проверкой

Сотрудники МЧС не занимаются продажей какого-либо противопожарного оборудования
Анна Полякова
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Ямальские спасатели учат, как не стать жертвой мошенников, грозящих проверкой Фото: 89.mchs.gov.ruЯмальские спасатели учат, как не стать жертвой мошенников, грозящих проверкой Фото: 89.mchs.gov.ru
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Главное управление МЧС России по ЯНАО напоминает, что сотрудники МЧС никогда не берут денег у граждан за свою работу, никаких услуг на платной основе не оказывают и не занимаются продажей какого-либо противопожарного оборудования.

Бывают случаи, когда аферисты, представляясь сотрудниками МЧС, могут заявлять о проведении каких-либо проверок, при этом запугивать, шантажировать, вымогать деньги. Не стоит тратить своё время на общение с мошенниками и по телефону, лучше обратиться в полицию.

Планируется ли проверка объекта защиты, можно узнать на сайтах ГУ МЧС России по ЯНАО, регионального прокуратуры и сайте Единого реестра проверок.

Внеплановые проверки проводятся только в случаях контроля исполнения ранее выданного предписания, отработки поступивших обращений и заявлений граждан и юридических лиц о нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровью людей, а также поручений Правительства РФ.

В любом случае о проведении проверки собственник объекта уведомляется распоряжением о проведении контрольного мероприятия, в котором указано лицо, уполномоченное на проведение проверки и сроки ее проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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