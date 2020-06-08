В Ноябрьске во дворе дома иномарка сбила ребенка

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:46:42+03:00

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За прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в одном из них травмы получил 6-летний ребенок. Авария произошла вечером 6 июня во дворе дома на улице В. Цоя города Ноябрьск.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля «VOLKSWAGEN» допустил наезд на малолетнего участника дорожного движения, который перебегал внутри дворовой проезд. Ребёнок был доставлен в травмпункт ноябрьской ЦГБ.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2218 зарегистрированных ДТП, погибли 18 человек и 198 травмированы, в их числе 19 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU