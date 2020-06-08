2020-06-08T06:00:17+03:00
Общество

Теплоход «Березово-Салехард-Мужи» временно ходить не будет

Данная мера будет действовать до введения 1 этапа смягчения карантинных мер в Югре
Анна Полякова
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Теплоход «Березово-Салехард-Мужи» временно ходить не будет⠀Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОТеплоход «Березово-Салехард-Мужи» временно ходить не будет⠀Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Водный маршрут «Березово-Салехард-Мужи и обратно» временно приостановлен. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО . Такое решение, принятое оперативными штабами ХМАО и ЯНАО, связано с продлением режима самоизоляции в ХМАО - Югре и в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Данная мера будет действовать с 7 июня и до введения 1 этапа смягчения карантинных мер в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Как ранее сообщалось, первый в этом сезоне теплоход «Метеор» на маршрут «Берёзово — Мужи — Салехард» вышел 1 июня. Маршрут будет действовать до 8 октября. До 7 июня действовали ограничения по загрузке судов. Всем пассажирам и экипажу в период пандемии на время всей поездки необходимо было использовать маску и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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