2020-06-08T05:15:32+03:00
Общество

Погода на Ямале 8 июня: местами пройдут кратковременные дожди

Температура воздуха поднимется до +19 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 8 июня: местами пройдут кратковременные дожди Фото: pixabay.comПогода на Ямале 8 июня: местами пройдут кратковременные дожди Фото: pixabay.com
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В понедельник, 8 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, пасмурно, ближе к ночи ожидается дождь с грозой, ветер юго-восточный 1 м/с.

В Ноябрьске + 17 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-восточный 3 м/с.

В Новом Уренгое +13 градусов, солнечно, осадки не прогнозируются, ветер северо-восточный 4 м/с.

В Надыме +14 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Губкинском +13 градусов, пасмурно, без осадков, ветер северо-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, до обеда - пасмурно, во второй половине дня – ясная погода, ветер северный 3 м/с.

В Муравленко +16 градусов, пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный 3 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, пасмурно, в середине дня - дождь, ветер юго-восточный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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