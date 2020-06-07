7 Июнь 2020 2020-06-07T15:42:40+03:00

Более 20 тысяч средств защиты доставили в Салехард для голосования по поправкам в Конституцию РФ Фото: pixabay.com

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В Салехард поступило более 20 тысяч защитных средств для безопасного голосования ямальцев.

- Центральной избирательной комиссией был изучен опыт работы по проведению избирательной кампании за рубежом в условиях пандемии. Были закуплены маски, перчатки, санитайзеры и иные средства защиты, - пояснил председатель территориальной избирательной комиссии Салехарда Иван Сырков.

На голосовании 1 июля будут соблюдены все меры безопасности:

- Ежечасно будет обеспечиваться уборка помещений для голосования, будут специальные антисептические коврики на входе и обработка ручек на дверях и иных местах, - пояснили специалисты.

Кроме того, каждый желающий избиратель сможет проголосовать дома, обратившись в комиссию в устной или письменной форме. Для этого разработан бесконтактный способ голосования.

Напомним, всего в окружной столице 14 избирательных участков, к кампании по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ образовано еще два.

ИСТОЧНИК KP.RU