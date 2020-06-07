2020-06-07T13:42:24+03:00
Общество

Десятки километров дорог обновят в муниципалитетах Ямала

Теплая погода позволила уже приступить к работам
Руслан Савинов
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Десятки километров дорог обновят в муниципалитетах Ямала. Фото пресс-службы правительства ЯНАО.Десятки километров дорог обновят в муниципалитетах Ямала. Фото пресс-службы правительства ЯНАО.
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В рамках Года дорог, объявленного губернатором Дмитрием Артюховым, дорожники приступили к работам практически во всех муниципалитетах и на региональных трассах ЯНАО. Помогает теплая погода, которая установилась в регионе с середины мая.

Так, в Губкинском за лето обновят шесть километров дорог. Работы ведутся на центральном проспекте Губкина. Сейчас движение там перекрыто.

Тем временем в Лабытнанги идет реконструкция четырех дорог. Например, масштабные работы развернулись на новом дорожном объекте Заполярная-Южная.

Также в Шурышкарском районе в этом году запланировано к ремонту около 6,5 км дорожного полотна. Материалы уже готовятся к погрузке и доставке в район.

Кроме того, в рамках дорожных работ в поселке Пуровск в течение летнего сезона отремонтируют три проезда общей протяженностью более км.

Добавим, по поручению главы Ямала в 2020 году в регионе приступят к ремонту и строительству 400 км дорог: до конца года планируется завершить работы на 70 км муниципальных и более 230 км региональных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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