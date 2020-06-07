Коронавирус продолжает активно циркулировать среди населения городов и поселков Ямала

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:23:56+03:00

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Коронавирус продолжает активно циркулировать именно среди населения городов и поселков Ямала, вызывая ОРВИ и пневмонии. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

- Заболевают контактные в действующих очагах, на их долю приходится примерно треть новых случаев. Фиксируются завозные случаи и обнаружение коронавируса при обследовании групп риска. В 50% случаев инфекцию выявляют при обращении за медпомощью с симптомами ОРВИ. За сутки в больницы округа госпитализированы 28 человек с диагнозом внебольничной пневмонии и лабораторно подтвержденным COVID-19. Больше всего таких случаев в Новом Уренгое, внебольничные пневмонии и коронавирус диагностированы также у жителей Губкинского, Салехарда, Ноябрьска, Надымского района, - рассказала руководитель оперштаба ЯНАО по предупреждению распространения инфекции Татьяна Бучкова.

Она добавила, что за минувшие сутки в округе выздоровели еще 44 пациента. Более половины от общего числа заболевших в ЯНАО уже полностью здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU