Погода на Ямале 7 июня: местами дождь

7 Июнь 2020 2020-06-07T06:55:03+03:00

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В воскресенье, 7 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +18 градусов, облачно, во второй половине дня - дождь, ветер переменный 3 м/с.

В Ноябрьске + 21 градус, малооблачно, ветер южный 2 м/с.

В Новом Уренгое +10 градусов, во второй половине дня – дождь, ветер восточный 4 м/с.

В Надыме +17 градусов, облачно, во второй половине дня – дождь с грозой, ветер юго-восточный 5 м/с.

В Губкинском +16 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +14 градусов, малооблачно, ветер переменный 4 м/с.

В Муравленко +19 градусов, малооблачно. Ветер южный 4 м/с.

В Лабытнанги +18 градусов, солнечно, во второй половине дня – дождь, ветер переменный 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU