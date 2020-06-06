6 Июнь 2020 2020-06-06T10:32:41+03:00

Мошенник выманил у таркосалинца автоковриками больше 7 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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Полицейские ищут мошенника, обманувшего 57-летнего жителя Тарко-Сале. Аферист лишил доверчивого северянина 7 750 рублей.

Мужчина обратился в полицию 4 июня, рассказав как это случилось. Выяснилось, что 6 мая таркосалинец на одном из сайтов увидел объявление об изготовлении автомобильных ковриков. Созвонившись с продавцом, он обговорил все условия заключения сделки и 26 мая перевел неизвестному полную стоимость товара.

Сразу после этого страница с объявлением на сайте была удалена, товар так и не поступил. Заявитель понял, что столкнулся с мошенниками и обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность причастного к совершению данного противозаконного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит при заключении виртуальных сделок перед перечислением денег на неизвестные счета уточнять полученную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU