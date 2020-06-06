2020-06-06T08:23:01+03:00
Общество

Глава Ямала принял участие в субботнике в Салехарде

Генеральная уборка сейчас проходит в населенных пунктах по всему округу
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Ямала принял участие в субботнике в Салехарде Фото: yanao.ruГлава Ямала принял участие в субботнике в Салехарде Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Салехарде на месте снесенных ветхих домов улице Павлова в День эколога прошла акция по уборке территории. В ней приняли участие волонтеры, представители экосоциологической организации «Зелёная Арктика», сотрудники администрации ямальской окружной. К субботнику присоединился губернатор Дмитрий Артюхов.

Генеральная уборка сейчас проходит в населенных пунктах по всему округу. Напомним, 1 июня в Салехарде стартовал проект «Чистый город. Сделаем вместе». Субботники проводятся с учетом мер безопасности. С одной площадки вывозится около 10 самосвалов с мусором. Летом в округе запланированы масштабные экологические акции – на острове Вилькицкого и в районе Сеяхи.

Как сообщил губернатор, экологическая экспедиция состоится на остров Вилькицкого и пройдет уборка на полуострове Ямал, в районе поселка Сеяха с привлечением волонтеров. Будут приниматься меры безопасности, чтобы ребята прошли тестирование и ехали на работу, зная, что все в порядке. Каждый может подключиться к таким акциям и помогать.

- Волонтёры уже отобраны. Часть ребят из Салехарда, часть - из других городов. Две недели они проведут на изоляции и только после этого отправятся на остров убирать территорию, - рассказал председатель организации «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский.

Экологические экспедиции на остров Вилькицкого проходят с 2017 года. В прошлом году добровольцы расчистили 60 га территории, собрали более 200 тонн мусора, разобрали 20 ветхих построек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Ямала принял участие в субботнике в Салехарде
Погода на Ямале 6 июня: малооблачно, дождь
Глава Салехарда объявил о создании нового сквера
Переправе через реку Пур 6 июня перекроют
Житель Губкинского, пытаясь спасти сбережения, перевел их мошенникам
Экологическая дружина поможет в уборке Салехарда
Начались работы по экологической реабилитации берега реки Полуй
На Ямале появились новые зоны отдыха в лесах
В микрорайоне Обдорский Салехарда забивают первые сваи
В Пуровском районе за лето ликвидируют 37 свалок
Ноябрьская полиция задержала афериста, предлагавшего транспортные услуги
Лабытнангцы голосованием выбрали, где установить контейнеры для пластика
Глава Ямала поздравил экологов с профессиональным праздником
На Ямале возрождается институт сельских старост
В Ноябрьске объявили о втором завершении отопительного сезона
В пожарной части Салехарда выявили нарушения пожарной безопасности
Для пуровских кочевников разработали памятку по безопасности на воде
В магазине Муравленко посетитель с ножом угрожал убийством знакомому
В Новом Уренгое легковушка сбила велосипедиста
В Прибрежном парке Тарко-Сале отсыпают пляж и расширяют парковку
В Новом Уренгое ночью сгорело здание
Спасатели Ямала начинают патрулировать реки
Погода на Ямале 5 июня: местами во второй половине дня пройдут дожди
В Новом Уренгое 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией
Салехардская казачья дружина признана лучшей на Ямале
В муниципалитетах Ямала стартовала кампания по благоустройству
Ямальским ветеранам спорта вручают продуктовые наборы