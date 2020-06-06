Глава Ямала принял участие в субботнике в Салехарде

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:23:01+03:00

Генеральная уборка сейчас проходит в населенных пунктах по всему округу

Изменить размер текста: A A

В Салехарде на месте снесенных ветхих домов улице Павлова в День эколога прошла акция по уборке территории. В ней приняли участие волонтеры, представители экосоциологической организации «Зелёная Арктика», сотрудники администрации ямальской окружной. К субботнику присоединился губернатор Дмитрий Артюхов.

Генеральная уборка сейчас проходит в населенных пунктах по всему округу. Напомним, 1 июня в Салехарде стартовал проект «Чистый город. Сделаем вместе». Субботники проводятся с учетом мер безопасности. С одной площадки вывозится около 10 самосвалов с мусором. Летом в округе запланированы масштабные экологические акции – на острове Вилькицкого и в районе Сеяхи.

Как сообщил губернатор, экологическая экспедиция состоится на остров Вилькицкого и пройдет уборка на полуострове Ямал, в районе поселка Сеяха с привлечением волонтеров. Будут приниматься меры безопасности, чтобы ребята прошли тестирование и ехали на работу, зная, что все в порядке. Каждый может подключиться к таким акциям и помогать.

- Волонтёры уже отобраны. Часть ребят из Салехарда, часть - из других городов. Две недели они проведут на изоляции и только после этого отправятся на остров убирать территорию, - рассказал председатель организации «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский.

Экологические экспедиции на остров Вилькицкого проходят с 2017 года. В прошлом году добровольцы расчистили 60 га территории, собрали более 200 тонн мусора, разобрали 20 ветхих построек.

ИСТОЧНИК KP.RU