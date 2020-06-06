Погода на Ямале 6 июня: малооблачно, дождь
В субботу, 6 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +20 градусов, солнечно, во второй половине дня - дождь, ветер восточный 3 м/с.
В Ноябрьске + 21 градус, малооблачно, дождь, ветер северо-западный 5 м/с.
В Новом Уренгое +13 градусов, в первой половине дня – малооблачно, дождь, после обеда солнечно и без осадков, ветер северный 6 м/с.
В Надыме +19 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, ветер северный 3 м/с.
В Губкинском +20 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 5 м/с.
В Тарко-Сале +16 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 6 м/с.
В Муравленко +20 градусов, малооблачно, в первой половине дня - кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4 м/с.
В Лабытнанги +19 градусов, солнечно, без осадков, ветер восточный 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU