2020-06-06T06:00:21+03:00
Общество

Погода на Ямале 6 июня: малооблачно, дождь

Температура воздуха +13... +20 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 6 июня: малооблачно, дождьПогода на Ямале 6 июня: малооблачно, дождьФото: Ольга Крыльцова
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В субботу, 6 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +20 градусов, солнечно, во второй половине дня - дождь, ветер восточный 3 м/с.

В Ноябрьске + 21 градус, малооблачно, дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Новом Уренгое +13 градусов, в первой половине дня – малооблачно, дождь, после обеда солнечно и без осадков, ветер северный 6 м/с.

В Надыме +19 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, ветер северный 3 м/с.

В Губкинском +20 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 5 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, малооблачно, дождь, ветер северный 6 м/с.

В Муравленко +20 градусов, малооблачно, в первой половине дня - кратковременный дождь. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, солнечно, без осадков, ветер восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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