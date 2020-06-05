2020-06-05T15:27:07+03:00
Общество

Глава Салехарда объявил о создании нового сквера

Место для его организации можно предложить на портале «Живём на Севере»
Анна Полякова
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Глава Салехарда объявил о создании новой аллеи Фото: salekhard.orgГлава Салехарда объявил о создании новой аллеи Фото: salekhard.org
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Глава Салехарда Алексей Титовский на своей странице в Instagram пригласил горожан в ближайшую неделю принять участие в опросе, который организован на портале «Живём на Севере» и в официальном паблике администрации в социальной сети «ВКонтакте». На платформах можно предложить место для организации будущего сквера.

Мэр также поздравил горожан с Днём эколога. В своём обращении глава окружной столицы отметил, что тема экологии приобрела колоссальные масштабы. В Салехарде этому направлению уделяется особое внимание. Проведена модернизация комплексных очистных сооружений. А также системы водоотведения. Запущена программа перевода котельных на газ. Устанавливаются мощные современные турбины, снижается потребление дизтоплива».

Алексей Титовский рассказал, что дома, которые запланированы к строительству в Обдорском, тоже будут на газе. Всё это изменит экологическую обстановку в городе в лучшую сторону.

Запланирована высадка деревьев. Алексей Титовский отметил, что будут максимально сохранены деревья, имеющиеся на территориях комплексной застройки. Их планируется пересадить и создать новую аллею, посвящённую салехардцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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